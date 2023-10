Lionel Messi jogou pouco na MLS e Inter Miami não disputará o mata-mata da competição - AFP

Lionel Messi jogou pouco na MLS e Inter Miami não disputará o mata-mata da competiçãoAFP

Publicado 10/10/2023 14:57

Com a eliminação do Inter Miami dos play-offs da MLS, Messi pode ficar até quatro meses sem atuar pela equipe americana. Sabendo dessa situação, existe a possibilidade do argentino retornar ao Barcelona por um empréstimo de seis meses. As informações são do jornal catalão "Sport".

As regras da MLS permitem que franquias não-classificadas aos playoffs cedam atletas a outras equipes, por conta da ausência de calendário oficial. Isso já aconteceu em 2012, quando o New York Red Bulls emprestou o atacante Thierry Henry por dois meses ao Arsenal, quando a equipe de Nova Iorque tinha ficado de fora dos play-offs daquela temporada.

Entretanto, o treinador do Inter Miami, Tata Martino, declarou que não existe nenhuma negociação para o empréstimo de Messi ao Barcelona. Ainda segundo o jornal catalão, a ida do argentino ao clube blaugrana teria outros problemas, como as restrições financeiras da La Liga, que impediram a volta do ídolo ao Barcelona antes de sua transferência para o Inter Miami.

Além do clube catalão, equipes da Arábia Saudita também procuraram o Inter Miami para um possível empréstimo de Messi. Com a camisa da equipe americana, o argentino tem 13 jogos, 11 gols e cinco assistências.