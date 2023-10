João Cancelo, lateral do Barcelona - Divulgação / Barcelona

João Cancelo, lateral do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 10/10/2023 13:55

Espanha - O lateral-direito João Cancelo, do Barcelona, protagonizou uma cena inusitada em frente ao CT do Barcelona. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o português aparece reclamando de torcedores do clube catalão que pediam fotos e autógrafos dele.

EITA! João Cancelo se irritou com torcedores que pediram fotos e autógrafos na porta do centro de treinamento do Barcelona: "NÃO VAMOS PARAR TODOS OS DIAS". O jogador do Barça respondeu as críticas explicando que aqueles garotos não são torcedores, vendem os itens autografados… pic.twitter.com/wAevtcSZOq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 10, 2023

'Vocês são tão chatos, meu Deus. Estão todos os dias aqui, não vamos parar todos os dias. Vai, rápido, vai. Vocês estão aqui todos os dias, todos! Rápido, vai", reclamou João Cancelo.

O comportamento repercutiu mal entre os fãs do futebol e, posteriormente, o lateral se retratou sobre o episódio. Segundo João Cancelo, aqueles jovens ficam na porta do CT todos os dias, muitas vezes visando conseguir assinaturas para depois comercializá-los. O português também reclamou da invasão de privacidade dessas pessoas em momentos pessoais.

"Primeiro, não são torcedores. São jovens de 20 anos que estão todos os dias, seja na porta do CT, seja quando estou com a minha filha num parque ou até jantando com a minha namorada." "Segundo, pedem autógrafos em figurinhas ou caminhas minhas para depois serem vendidos. E isso todos os dias, e sempre as mesmas pessoas. São pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro", afirmou Cancelo.

"Para as pessoas que criticam, tentem primeiro saber a realidade dos fatos e depois, sim, comentar. Porque torcedores de verdade eu sempre respeitarei. Fiquem bem", concluiu.

João Cancelo chegou ao Barcelona nesta temporada, após jogar 2022/23 pelo Bayern de Munique. O lateral português tem dois gols marcados e uma assistência em seus oito primeiros jogos pelo clube catalão.