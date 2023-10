Vini Jr recebeu um carro de luxo de presente de patrocinadora do Real Madrid e escolheu o modelo i4 M50 - Divulgação/Real Madrid

Publicado 10/10/2023 14:08

Os jogadores do Real Madrid ganharam, cada um, carros BMW avaliados entre 57 mil euros (R$ 310 mil) e 180 mil euros (R$ 978 mil). Patrocinadora do clube, a fabricante de veículos fez a ação pela segunda temporada seguidas.

Cada jogador escolheu o carro de sua preferência com a condição de que devia escolher entre quatro modelos elétricos ou híbridos.



E o modelo mais pedido foi o mais caro também: o XM, que foi entregue a oito jogadores, como Rodrygo. Já Vini Jr optou pelo i4 M50, que é avaliado em cerca de R$ 435 mil.



Para que os jogadores do Real Madrid possam utilizar os carros elétricos, a BMW instalou carregadores de veículos no CT do clube, segundo informações do jornal 'Marca'.