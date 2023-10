Musa do Chelsea se desespera com aposentadoria de Hazard: 'pior dia de todos'

Rio - O apoiador belga Éden Hazard, de 32 anos, anunciou nesta terça-feira a sua aposentadoria do futebol. A notícia entristeceu Astrid Wett, musa do Chelsea, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais. "Este é o pior dia de todos, sempre sentirei sua falta, rei. Estou chorando lágrimas de verdade, sentiremos sua falta, Éden", escreveu Astrid Wett.

O jogador belga estava sem clube desde junho, quando encerrou seu contrato com o Real Madrid. Ele defendia o time espanhol desde 2019, período que tinha tudo para ser o auge de sua trajetória esportiva. No entanto, o atleta voltou a sofrer com lesões neste período e esteve longe de se destacar com a camisa da equipe espanhola.

Hazard começou sua carreira no Lille, da França, aos 16 anos. Ganhou prêmios individuais e levantou troféus, chamando a atenção dos grandes da Europa. O Chelsea contratou o habilidoso meia em 2012. Foi no clube londrino que o meia mais se destacou. Com participação decisiva nas competições, foi campeão inglês, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa.

Relatar erro