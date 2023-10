Richarlison não manda a bola para as redes pela Seleção desde as oitavas de final da Copa do Mundo - Adrian Dennis/AFP

Publicado 10/10/2023 14:27

Cuiabá - Após passar por fase difícil no Tottenham e na Seleção, Richarlison decidiu buscar ajuda psicológica. O atacante vem fazendo sessões de psicoterapia e busca ter um cuidado maior com a saúde mental. Na chegada dos jogadores a Cuiabá, ele valorizou o momento que vive com a amarelinha.

"É legal estar aqui na Seleção, vim para um estado em que eu nunca vim antes. Vamos ver a alegria da galera também, sentir o clima, é um momento especial para nós", declarou Richarlison, em entrevista ao 'ge'. "Vamos trabalhar bastante durante a semana para chegar na quinta-feira e, com fé em Deus, se tiver oportunidade, estar brocando", completou.

No ano passado, Richarlison rompeu com Renato Velasco, empresário que cuidava de sua carreira há anos. Logo depois, sentiu o abalo emocional da eliminação para a Croácia na Copa do Mundo e do jejum de gols no Tottenham. Entretanto, de acordo com amigos próximos do jogador, o pior já passou.

"Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente", ponderou o atacante após a vitória por 1 a 0 do Brasil sobre o Peru.

Na primeira partida após o desabafo, Richarlison fez um gol e deu uma assistência na vitória do Tottenham sobre o Sheffield United. Com a saída de Harry Kane, o brasileiro reconquistou seu espaço no clube inglês. Agora, ele busca retomar a boa fase com a camisa da seleção brasileira.



O próximo compromisso do Brasil será contra a Venezuela, na quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Depois, na terça, a Seleção enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, no mesmo horário.