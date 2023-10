André também é comandado por Fernando Diniz no Fluminense - Vítor Silva/CBF

Publicado 10/10/2023 19:17

Cuiabá - André acredita que o Brasil não tem como dar errado sob o comando de Fernando Diniz. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 10, o volante defendeu o ponto de vista ao explicar o estilo de jogo que o técnico busca implementar e ao destacar que, com o tempo e com todos os jogadores entrosados, a torcida verá um show da Seleção dentro de campo.

"O Diniz tem essa característica de jogar muito com a posse, muito jogo aproximado, mas uma coisa que ele está batendo muito na tecla é a parte da marcação. É muito importante, o Brasil já tem um histórico bom no trabalho do Tite. Então, ele está tentando reforçar muito essa parte da marcação para aí sim depois implantar o jogo dele", disse André.

"Nosso time tem os melhores jogadores, muitos jogadores de muita qualidade. Então, com o estilo dele de muita aproximação, muita posse, todo jogador vai ter sua oportunidade de brilhar. Acho que não tem como o Brasil dar errado. Quando todo mundo tiver mais tempo, o trabalho tiver mais longo, todo mundo entrosado, tenho certeza que a torcida brasileira vai ver muito show e vai ficar muito alegre de ver o Brasil jogar", completou.



A seleção brasileira já está completa em Cuiabá e se prepara para o terceiro jogo sob o comando de Diniz. A Canarinho vai a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Venezuela na Arena Pantanal. A partida é válida pela terceira rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

"Mais um jogo muito importante. Vamos fazer de tudo para buscar a vitória", afirmou o volante.

Veja mais declarações de André:

André é volante da seleção brasileira Foto: Foto: Vítor Silva/CBF

TRANQUILIDADE

"Acho que é mais pela minha trajetória. Apesar da minha mãe falar que eu era muito bravo quando era pequeno, depois que eu saí de casa para buscar meu sonho, tive que aprender muita coisa. Acho que respeitar o espaço do próximo e obedecer as regras é o caminho a seguir seguido. Então, acho que por isso passei grande parte da minha trajetória sozinho refletindo bastante sobre as coisas".

"E acho que também de natureza. Sou um cara muito tranquilo. Às vezes, dentro de campo, tem algumas brigas, algumas discussões pela minha posição, normal. Mas eu tento levar a vida na maior paz possível".

HÁ DIFERENÇA ENTRE O DINIZ DA SELEÇÃO E O DO FLUMINENSE?

"Acho que é a mesma forma que ele tenta ajudar nosso time lá é o que ele está tentando passar aqui. É óbvio que o tipo de tratamento dele é um pouco diferente. Aqui, ele está lidando com os melhores jogadores do mundo. E, por onde ele passa, acaba que ele está pegando a maioria dos jogadores que está em início de carreira. Então, o tratamento é um pouco diferente".

"Em questão de ida, está tentando implementar o estilo de jogo dele, mas sem deixar de fazer o que a Seleção vinha fazendo de bom. Essas duas coisas estão sendo muito importantes. A paciência dele com todo mundo. Ele é um cara que às vezes acaba se alterando um pouco ali na hora do jogo (risos), então, ele está tendo muita paciência, os jogadores também. Isso está sendo de suma importância. Está todo mundo junto procurando se ajudar ao máximo".

CONEXÃO E SINTONIA

"Acho que o tratamento dele com as pessoas, a forma que ele conversa... Ele tenta procurar ao máximo todo mundo para conversar, para entender o que o jogador está passando para a partir daí o jogador se sentir bem para fazer as coisas dentro de campo. Ele costuma falar que o jogador precisa estar feliz, principalmente fora de campo, para quando chegar na hora dos treinos, dos jogos, usufruir, se divertir dentro de campo, procurar jogar como se fosse pequeno, como se jogasse uma pelada de rua. Acho que essa é a grande diferença dele. E a parte tática também, que é muito interessante".

CASEMIRO

"É muito satisfatório sempre estar aqui sempre disputando com os melhores, ainda mais na seleção brasileira, que tem os melhores do mundo. O Casemiro vem sendo aí nos últimos anos um jogador Top1 da Europa, nas melhores competições. Toda vez que venho aqui é um momento de muito aprendizado, procuro aprender muito com ele dos movimentos, da parte da marcação também. É o jogador que mais parece comigo, na minha posição de primeiro volante. Tem sido um período de muito aprendizado".

"Não só ele como o Bruno Guimarães também vem fazendo as duas últimas temporadas de excelência. Então, é procurar cada vez mais olhar eles e seguir o mesmo caminho".