Tite, novo técnico do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/10/2023 18:54

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Marcelinho Carioca detonou a escolha de Tite de treinar o Flamengo. Segundo o ex-meia, que foi revelado pelo clube da Gávea, o ex-treinador da seleção brasileira dispensou todo o amor e carinho que a torcida do clube paulista tinha com ele.

"Eu só quero reafirmar que você mesmo disse, Tite: 'Se eu assumir, me chamem de mentiroso e sem palavra'. Você pode estar com sua esposa, sua família, com quem você quiser. Mas eu te falo, você disse quatro vezes não ao torcedor corintiano. Com o Corinthians, você não vai estar mais", declarou Marcelinho Carioca, em entrevista à "CNN Brasil".

“Toda a admiração, o amor e o respeito que o torcedor tinha com você, você jogou no lixo, virou as costas e nem tchau você deu. Você fez isso, Tite, com o torcedor corintiano, com a segunda pele. Os interesses a gente não sabe. O medo de você assumir na Neo Química Arena o Flamengo para enfrentar o Corinthians foi a prova viva. Agora você vai ter dez dias para poder treinar”, complementou.

Antes de assumir o Flamengo, Tite recusou uma investida vinda do Corinthians, alegando que só iria treinar um clube a partir de 2024. Entretanto, com a chegada da proposta do Rubro-Negro, o treinador mudou de ideia e aceitou comandar o clube da Gávea, assinando contrato válido até dezembro de 2024.