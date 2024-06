Esquiador Jean Daniel Pession e a namorada Elisa Arlian morreram em acidente - Reprodução

Publicado 05/06/2024 14:24

Itália - O esquiador italiano Jean Daniel Pession, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de esqui em 2020, e sua namorada, Elisa Arlian, morreram após caírem de uma montanha de 700m no Vale de Aosta, localizado no noroeste da Itália. Os corpos do casal foram encontrados amarrados um ao outro.

Segundo a imprensa local, Jean e a namorada foram achados pelas equipes de resgate pouco depois de serem dados como desaparecidos. O sinal de um dos celulares do casal ajudou na localização dos corpos, que foram soterrados pela neve.



Em nota, a Federação Italiana de Esportes de Inverno se manifestou sobre as mortes: “Expressamos os nossos sentimentos às famílias por essa tragédia infeliz”, escreveu a entidade.

Nos últimos anos, Jean Daniel Pession deixou sua carreira de esquiador de lado, mas seguiu trabalhando com o esporte que amava. Ele atuava como instrutor de esqui, assim como Elisa.