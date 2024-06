Raphael Varane está na barca do Manchester Unied para a próxima temporada - AFP

Publicado 05/06/2024 11:00 | Atualizado 05/06/2024 11:04

Rio - O Manchester United iniciou a reformulação do elenco para a próxima temporada. O clube inglês comunicou nesta quarta-feira (5) que o zagueiro Raphael Varane, campeão do mundo com a França em 2018, além de outros cinco jogadores, estão fora dos planos para 2024/25.

Além de Raphael Varane, outro nome de destaque que deixará o clube é o atacante francês Anthony Martial. A dupla custou cerca de R$ 500 milhões para o Manchester United, mas o desempenho dentro de campo não atingiu a expectativa e o investimento não teve retorno financeiro ou esportivo.

Varane foi contratado em 2021 junto ao Real Madrid por aproximadamente R$ 305 milhões. O zagueiro francês defendeu o clube espanhol por 10 anos, onde conquistou 18 títulos, sendo quatro Liga dos Campeões. Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho e não se firmou no Manchester United.

Já Anthony Martial foi contratado em 2015 junto ao Monaco por cerca de R$ 203 milhões. Na época, com 19 anos, ele se tornou o jogador com menos de 20 anos mais caro da história do futebol europeu, superando o valor pago pelo Paris Saint-Germain por Lucas Moura, que estava no São Paulo.

Além de Varane e Martial, o Manchester United também vai dispensar outros quatro jogadores. São eles: o goleiro Kie Plumley, os laterais Brandon Williams e Marcus Lawrence, e o atacante Charlie McNeill.

O Manchester United fez mais uma temporada decepcionante no Campeonato Inglês e terminou apenas no oitavo lugar, com 60 pontos. Porém, conquistou o título da Copa da Inglaterra após vencer o Manchester City por 2 a 1 na decisão e assegurou uma vaga na Liga Europa em 2024/25.