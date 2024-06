Endrick - Joilson Marconne/CBF

Rio - Vivendo a expectativa de disputar seu primeiro título pela seleção brasileira, Endrick prometeu empenho dentro de campo para levar alegria às crianças. Em entrevista à TV Globo, o atacante relembrou seu choro na infância com a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, algo quer evitar para os garotos da atualidade.

“Eu queria só mandar um recado para as crianças, somente elas são o que importa para mim. Eu lembro quando eu tinha sete, oito anos, a primeira Copa que eu vi, que foi de 2014, quando eu vibrei bastante. Espero que todas essas crianças possam vibrar e ver a nossa seleção jogar com raça e determinação, nos dedicar o máximo possível”, afirmou Endrick.



"Como o Danilo falou na roda lá (no vestiário da Seleção em Londres, em março), todos os jogadores não vêm pra seleção para brincar, vêm para demonstrar o quanto amam a Seleção. A gente veio fazer isso e espero que todas as crianças estejam conosco", completou.

O atacante detalhou suas memórias da fatídica derrota e também da lesão de Neymar nas quartas de final, contra a Colômbia.



O atacante detalhou suas memórias da fatídica derrota e também da lesão de Neymar nas quartas de final, contra a Colômbia.

"Eu era bem pequeno, eu não entendia muito, então eu só vibrava a cada gol, a cada vitória do Brasil. Chorei com a lesão do Neymar, chorei com a nossa eliminação", relembrou.

Antes do começo da Copa América, o Brasil entra em campo no próximo dia 8, contra o México, e quatro dias depois, contra os Estados Unidos, em dois amistosos preparatórios. A estreia pela competição da Conmebol ocorre no próximo dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília).