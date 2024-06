Kaio Jorge não vinha sendo utilizado pela Juventus - Reprodução

Publicado 05/06/2024 19:39

Mais um jogador retorna da Europa para disputar a elite do Brasileirão. Nesta quarta-feira (5), o Cruzeiro anunciou acordo verbal pela contratação do atacante Kaio Jorge, de 22 anos, da Juventus, da Itália. O jovem é aguardado em Belo Horizonte para exames e assinatura do contrato válido por cinco temporadas.

"O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus e ao estafe do atleta. O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja aprovado nos exames médicos, Kaio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas cinco temporadas", disse o clube mineiro, em nota publicada.



Kaio Jorge é a segunda contratação confirmada pela Raposa desde a chegada de Pedro Lourenço como novo gestor da SAF. A primeira foi o goleiro Cássio, ex-Corinthians, que, assim como o atacante, só poderá estrear a partir do dia 10 de julho, data e abertura da segunda janela de transferências.

A negociação pode atingir até 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), entre valores fixos e bônus previstos em contrato. A quantia para transação é de 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) em metas.

Kaio Jorge foi revelado pelo Santos e estreou pelos profissionais em 2018. Sua venda para a Juventus aconteceu no ano seguinte, mas, no futebol italiano, foram apenas 11 jogos pelo time principal e nenhum gol marcado.