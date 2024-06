50 toneladas de entulho foram retiradas do CT Parque Gigante - Divulgação / Internacional

50 toneladas de entulho foram retiradas do CT Parque GiganteDivulgação / Internacional

Publicado 05/06/2024 17:50

Porto Alegre - O Internacional iniciou o processo da retirada de entulhos do CT Parque Gigante após o nível da água da enchente que assolou o Rio Grande do Sul baixar por completo. O clube gaúcho estipula que irá voltar a utilizar as instalações em um prazo de até 90 dias.

A retirada do lixo foi concluída na última sexta-feira (31) por uma empresa contratada pelo Inter. Cerca de 50 toneladas de entulho já foram encaminhadas para descarte, com uma grande quantidade de material de construção, oriundo da demolição do que restou do prédio tendo o mesmo destino. Além disso, a alta camada de lodo que cobria o espaço foi limpa.

"Todo o entulho contaminado pela enchente foi entregue ao DMLU e o que é possível sanitizar, como algumas cadeiras e equipamentos de academia, foi guardado para posterior limpeza e manutenção", disse André Dalto, vice-presidente de administração do Internacional.



De acordo com o Colorado, itens de alumínio, zinco e PVC foram encaminhados para reciclagem, pois ainda podem ser desinfectados. O restante, no entanto, por não haver outro caminho, foi mandado para um aterro. Ainda não há como estimar o prejuízo no CT.

"Nossos próximos passos serão concluir a limpeza e avaliar tudo que precisa ser feito e de que forma faremos para otimizar o tempo e os recursos necessários", ressaltou André.

Agora, o Internacional aponta a reconstrução dos prédios como uma das melhorias mais urgentes, já que as paredes de drywall, esquadrias, forro, instalações elétricas e de TI e mobiliário foram perdidos. Além disso, o clube mira o replantio da grama de inverno nos campos, uma vez que os gramados do centro de treinamento foram bastante afetados.



"Para nós, colorados, é muito triste ver como ficou o CT. Mas passado o impacto inicial, o baque de ver tudo embaixo d’água, já estamos trabalhando, nos reerguendo e fazendo tudo que está ao nosso alcance para que muito em breve o plantel volte a treinar lá", finalizou.