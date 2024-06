Dorival Júnior em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 05/06/2024 22:00

Estados Unidos - Embora tenha participado do treino da seleção brasileira na última terça-feira (4) , Gabriel Magalhães ficou de fora da atividade desta quarta (4). O zagueiro do Arsenal se recupera de uma lesão no ombro direito e deve ser desfalque para o amistoso contra o México. Apesar disso, não será problema para a Copa América.

No treino, Lucas Paquetá se queixou de dores no pé esquerdo. Segundo o "ge", a chuteira que o meia usava provocou uma bolha na região do calcanhar. Com isso, ele precisou colocar uma bandagem no local e, depois, retornou à atividade.

Na quinta-feira (6), o Brasil realizará a última atividade em Orlando, na Flórida. Posteriormente, viaja para o Texas, estado que receberá o amistoso contra o México. A partida está marcada para acontecer no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Kyle Field.

O amistoso faz parte da preparação para a Copa América. A seleção brasileira está no Grupo e estreia no torneio no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles.