Max Verstappen e Sergio Perez, pilotos da Red BullDivulgação/F1

Publicado 05/06/2024 20:00

Max Verstappen comemorou a renovação de Sérgio Pérez, seu companheiro, até 2026 com a Red Bull . A extensão de contrato do mexicano concluiu uma novela, já que sua continuidade era incerta. O cenário indicava possibilidades de nomes como Carlos Sainz, de saída da Ferrari, Yuki Tsunoda ou Alexander Albon para seu lugar na equipe austríaca.

"Finalmente, é uma ótima notícia que Checo tenha assinado com a equipe até 2026. Estou feliz por poder continuar com a parceria de sucesso que construímos nos últimos anos", disse Verstappen.

"Tivemos uma temporada recorde no ano passado e a equipe está muito forte. Vamos em busca de ainda mais conquistas nos próximos dois anos", completou.

Verstappen é o líder do Campeonato de Pilotos da Fórmula 1, com 169 pontos, enquanto Pérez é o quinto, com 107. O mexicano possui 74 corridas pela Red Bull, subiu ao pódio em 29 oportunidades e, dentre elas, venceu cinco corridas. O próximo GP da principal categoria do automobilismo acontece neste domingo (9), no Canadá.