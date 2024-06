Modric com a taça da Liga dos Campeões - Thomas Coex/AFP

Publicado 05/06/2024 20:42

Espanha - Luka Modric, de 38 anos, assinou a renovação de contrato com o Real Madrid. O novo vínculo do meio-campista croata com o clube da capital espanhola vai até junho de 2025. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O jogador é um dos ídolos da história do Real Madrid. Em 12 temporadas no clube espanhol, Modric conquistou cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Individualmente, o principal momento de Modric aconteceu na temporada de 2018. Após conquistar a Liga dos Campeões pelo Real e levar a Croácia à decisão da Copa do Mundo, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.

Revelado pelo Dinamo Zagreb, da Croácia, Modric atuou no futebol local até 2008, quando foi negociado com o Tottenham. Após quatro temporadas no clube inglês, o Real Madrid acertou sua transferência ao desembolsar 35 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões na época).