Vini Jr valorizou a lista de jogadores chamados por Dorival Júnior para disputar a Copa América - Vítor Silva / CBF

Publicado 05/06/2024 16:30

Orlando - Principal jogador da seleção brasileira, Vini Jr se apresentou nesta quarta-feira (5) , nos Estados Unidos, para se preparar para a disputa da Copa América. O camisa 7 almeja conquistar a taça e, consequentemente, seu primeiro título com a amarelinha.

"Estou muito feliz de chegar e me juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. Temos que fazer de tudo para ter uma boa preparação e, logo em seguida, uma ótima Copa América. Não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora", declarou em entrevista à CBF TV.

O atacante também valorizou a convocação de Dorival Júnior e fez questão de destacar os companheiros de equipe: "Estamos nos preparando muito bem para esse momento. A geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com o Brasil".