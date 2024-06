Éder Militão e Vini Jr conversam com membros da comissão técnica - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/06/2024 15:15

Orlando - Após o título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid , Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr se apresentaram nesta quarta-feira (5) à seleção brasileira. Agora, o grupo para a disputa da Copa América está completo nos Estados Unidos.

A dupla de atacantes foi titular do clube merengue na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, no último fim de semana. Vini Jr, inclusive, fez o gol que selou o título no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Já o zagueiro não saiu do banco de reservas.

O Brasil está no Grupo D e fará sua estreia na Copa América no dia 24, quando enfrentará a Costa Rica, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também jogarão contra a Seleção na primeira fase.

Antes, serão disputados dois amistosos: o primeiro contra o México, no próximo sábado (8), e, o segundo, diante dos Estados Unidos, dia 12.