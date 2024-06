Endrick foi um dos principais destaques da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Endrick foi um dos principais destaques da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e EspanhaPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 05/06/2024 07:30 | Atualizado 05/06/2024 07:37

Rio - A seleção brasileira se prepara para disputar sua primeira competição oficial após a era Tite. O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, e terá alguns rostos novos. Entre eles, Endrick, do Palmeiras, que será o camisa 9 na competição.

A camisa 9 da seleção brasileira tem sido um fardo desde a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno. Na última Copa do Mundo, o número foi utilizado por Richarlison. Já a camisa 10 será de Rodrygo, enquanto Vini Jr vai usar a 7, como no Real Madrid.

O Brasil enfrenta o México, no sábado (8), e os Estados Unidos, no dia 12, em amistosos preparatórios. A seleção brasileira está no Grupo D da Copa América junto com Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia será no dia 24 de junho.

Veja a numeração completa:

1 - Alisson

2 - Danilo

3 - Éder Militão

4 - Marquinhos

5 - Bruno Guimarães

6 - Wendell

7 - Vini Jr

8 - Lucas Paquetá

9 - Endrick

10 - Rodrygo

11 - Raphinha

12 - Bento

13 - Yan Couto

14 - Gabriel Magalhães

15 - João Gomes

16 - Guilherme Arana

17 - Lucas Beraldo

18 - Douglas Luiz

19 - Andreas Pereira

20 - Savinho

21 - Evanílson

22 - Gabriel Martinelli

23 - Rafael

24 - Éderson

25 - Bremer

26 - Pepê