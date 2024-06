Jadson, zagueiro do Shandong Taishan, da China - Divulgação/Shandong Taishan

Publicado 05/06/2024 13:37

O zagueiro Jadson, ex-Vasco e atualmente no Shandong Taishan, da China, está concorrendo ao prêmio "Momento Mágico" da Liga dos Campeões da Ásia 2024/23. Ao lado do português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, o jogador busca receber o prêmio que é entregue pela Confederação Asiática de Futebol.



Além do histórico camisa sete, Soufiane Rahimi, do Al-Ain (EAU), Asahi Uenaka, do Yokohama Marinos (JAP), Mikael Severo, do Kitchee (HK), Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal (SAU) e Mahmoud Eid, do Bangkok United concorrem ao prêmio que é decidido por votação popular.



"Foi um dos gols mais bonitos da minha carreira, com certeza. Ainda mais por ser na principal competição do futebol asiático, então deixou tudo com um gosto ainda mais especial. Fiquei muito feliz com a indicação. Estar ao lado de um dos maiores jogadores da história do futebol, que é o Cristiano Ronaldo, é uma honra muito grande", disse Jadson.



Além da beleza, o gol marcou uma super virada do Shandong. O primeiro jogo terminou em 3 a 2 para o Kawasaki Frontale, mas, fora de casa, o time de Jadson conseguiu reverter o placar aos 97 minutos com um gol do defensor, confirmando a participação nas quartas de final.



"Acho que tudo que envolveu esse gol foi especial. Estávamos atrás no placar agregado e tínhamos que reverter o placar para conseguir avançar de fase. Geralmente os torcedores esperam esse gol de um atacante, meio-campistas... então, quando o zagueiro faz, causa surpresa (risos). Espero continuar marcando e participar de novas premiações", completou.

Jadson teve uma curta passagem por São Januário, entre 2020 e 2021. Contratado por empréstimo junto ao Portimonense, de Portugal, o zagueiro, de 32 anos, disputou apenas cinco jogos pelo Cruz-Maltino.