Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022Divulgação / Fulham

Publicado 05/06/2024 13:00

Inglaterra - Ex-jogador do Flamengo, o meia Andreas Pereira pode estar de mudança de ares na Inglaterra. O jogador, que defende o Fulham, entrou na mira de três clubes da Premier League: Newcastle, Aston Villa e Tottenham. As informações foram inicialmente dadas pelo "ge".

As três equipes já entraram em contato com o empresário iraniano Kia Joorabchian, responsável pela carreira de Andreas na Inglaterra. A prioridade do atleta é voltar a disputar a Liga dos Campeões, e a classificação do Aston Villa para a próxima edição da competição é um trunfo para tentar convencer o jogador a se transferir ao clube.

Entretanto, a decisão de Andreas só deve ser tomada após o fim da Copa América. O meia foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção na competição e o estafe do atleta vê esta oportunidade para valorizar o passe do jogador no mercado.

O Fulham comprou Andreas do Manchester United em 2022, por 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na cotação da época), aproveitando a desistência do Flamengo para contratá-lo em definitivo. Os "Cottagers", agora, avaliam vender o brasileiro por um valor próximo de 30 e 35 milhões de libras (entre R$ 202,3 milhões e R$ 236 milhões).

Desde que chegou ao Fulham, Andreas tem oito gols e 14 assistências em 82 partidas. Ele foi um dos principais destaques da equipe nas últimas temporadas, e o clube avalia que a permanência do brasileiro para a próxima temporada é improvável.