Campeão pela Argentina, Maradona foi o principal nome da Copa do Mundo de 1986AFP

Publicado 05/06/2024 13:46

Os herdeiros de Diego Maradona conseguiram um recurso para impedir o leilão da Bola de Ouro ganha pelo astro argentino na Copa do Mundo de 1986. O tribunal de apelação de Versalhes anulou, nesta quarta-feira (5), uma decisão judicial do mês passado que permitia que o leilão do troféu prosseguisse conforme planejado, apesar da oposição dos herdeiros do jogador morto em 2020.