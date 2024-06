Manchester City é o atual tetracampeão da Premier League - Oli Scarff/AFP

Publicado 05/06/2024 14:39

Inglaterra - O Manchester City deu início a um novo conflito com a Premier League. O clube processou a Liga Inglesa contra questões envolvendo regras de patrocínio e decisões sobre a competição. As audiências privadas terão início na próxima semana.

Um dos pontos de destaque foi a votação feita em fevereiro deste ano sobre os acordos de investimento ou receitas, que surgiu como consequência após a compra do Newcastle por parte do fundo de investimento público da Arábia Saudita.

Com isso, a diretoria do Manchester City apresentou um documento em que se declara vítima de perseguição devido ao conglomerado City Football Group (CFG) e suas empresas ligadas. Para o atual tetracampeão da Premier League, tal medida visa derrubar o sucesso do projeto.

O presidente do clube, Khaldoon al-Mubarak, declarou que as regras colocadas para votação pela Premier League irão reduzir o nível de competitividade.

"A Premier League chegou onde está hoje por ser a liga mais competitiva do mundo. Espero que haja mais sensibilidade sobre regulamentações. Há muitas restrições sobre trocas e empréstimos", disse.

Na última temporada com balanço financeiro divulgado, a 2022/2023, o Manchester City aparece com 712,8 milhões de libras, o equivalente a R$ 4,7 bilhões em receitas. Acordos comerciais fechados pela gestão representam metade deste valor.