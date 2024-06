Flavio Rodrigues de Souza, árbitro Fifa do quadro da Federação Paulista de Futebol - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 05/06/2024 16:57

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem do clássico entre Botafogo e Fluminense, na próxima terça-feira (11), às 20h, no Estádio Nilton Santos. O responsável pela condução do duelo será Flavio Rodrigues de Souza, do quadro da Fifa e da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Flávio Rodrigues estava afastado de duelos da Série A desde o dia 14 de abril, quando apitou Vasco 2×1 Grêmio, em São Januário, na primeira rodada. A partida foi marcada por lances polêmicos, e o profissional entrou em processo de reciclagem pela Comissão de Arbitragem da entidade.

Neste período, ele trabalhou em apenas dois jogos, ambos na Série B: Operário-PR 0x0 Ceará, em maio, e Chapecoense 1×1 Vila Nova, em Chapecó, no último domingo (2/6).