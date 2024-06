Troféu da Premier League, principal competição do futebol inglês - Divulgação / Premier League

Publicado 05/06/2024 17:00

Inglaterra - A discussão sobre o fim do VAR no Campeonato Inglês está perto de acabar. Isso porque, de acordo com o jornal "The Telegraph", a tecnologia irá continuar na próxima temporada, após o fim da reunião com os clubes, que está prevista para a próxima quinta-feira (6). A principal pauta é justamente a abolição do recurso.