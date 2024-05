Troféu da Premier League, principal competição do futebol inglês - Divulgação / Premier League

Troféu da Premier League, principal competição do futebol inglêsDivulgação / Premier League

Publicado 15/05/2024 17:48

Inglaterra - Os 20 clubes da Premier League votarão se o VAR será abolido na próxima edição do torneio. Segundo a imprensa inglesa, a reunião entre as equipes está marcada para o dia 6 de junho, na assembleia anual da competição.

Para que o VAR seja realmente retirado da próxima edição da Premier League, precisa-se de uma aprovação de 14 dos 20 clubes que disputarão o campeonato, o equivalente a, aproximadamente, dois terços das equipes. A ferramenta é utilizada desde 2019.

A iniciativa foi puxada pelo Wolverhampton, 13º colocado da atual edição da Premier League. O clube afirma que a implementação do VAR foi uma medida de "boa-fé", mas que trouxe "numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre torcedores e o futebol".

"O preço que nós pagamos por um pequeno aumento na precisão (da arbitragem) está em desacordo com o espírito do nosso jogo", disse o Wolverhampton, em comunicado ao 'The Athletic'.

A Premier League também se manifestou sobre a situação. Ela reconheceu os problemas e preocupações que foram apontadas pelo Wolverhampton, mas apoia a utilização da ferramenta e afirmou que continuará trabalhando junto à associação de árbitros do país para melhorar ainda mais seu funcionamento.

Confira abaixo o comunicado do Wolverhampton:

"(O pedido acontece) Após consideração cuidadosa e com o maior respeito pela Premier League, pelo PGMOL e pelos nossos colegas competidores. Não há culpa a ser atribuída – estamos todos apenas procurando o melhor resultado possível para o futebol – e todas as partes interessadas têm trabalhado arduamente para tentar fazer com que a introdução de tecnologia adicional seja um sucesso.

No entanto, depois de cinco temporadas de VAR na Premier League, é hora de um debate construtivo e crítico sobre o seu futuro. Nossa posição é que o preço que pagamos por um pequeno aumento na precisão está em desacordo com o espírito do nosso jogo e, como resultado, devemos removê-lo a partir da temporada 2024/25.

(Ter o VAR foi uma atitude) tomada de boa-fé e com os melhores interesses do futebol e da Premier League em seu coração. (Mas) numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre os torcedores e o futebol, e minando o valor da marca Premier League.

• Impacto nas comemorações dos gols e na paixão espontânea que torna o futebol especial

• Frustração e confusão dentro dos estádios devido às demoradas verificações do VAR e à má comunicação



• Ambiente mais hostil com protestos, vaias ao hino da Premier League e gritos contra o VAR



• Ultrapassagem do propósito original do VAR de corrigir erros claros e óbvios, agora analisando -excessivamente as decisões subjetivas e comprometendo a fluidez e integridade do jogo



• Diminuição da responsabilização dos árbitros em campo, devido à rede de segurança do VAR, levando a uma erosão da autoridade em campo



• Erros contínuos apesar do VAR, com os torcedores incapazes de aceitar erros humanos após múltiplas visualizações e replays, prejudicando a confiança nos padrões de arbitragem



• Interrupção do ritmo acelerado da Premier League com verificações demoradas do VAR e mais tempo de acréscimo, fazendo com que as partidas sejam excessivamente longas



• Discurso constante sobre as decisões do VAR, muitas vezes ofuscando a partida em si e manchando a reputação da liga



• Erosão da confiança e da reputação, com o VAR alimentando alegações de corrupção completamente absurdas"