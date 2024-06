Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) - Reprodução/Agência Senado

Brasília - O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Jorge Kajuru, fez uma piada machista durante o depoimento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na sessão desta quarta-feira, 5. Ele proferiu o comentário ao anunciar a senadora Margareth Buzetti.

"Chegou primeiro a nossa querida Margareth Buzetti, que gosta de futebol, representando as mulheres. Ela que gosta de futebol. Normalmente, mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso", disse Kajuru.

Na sequência, o senador Carlos Portinho disse: "Já foi assim, senador!". Leila, do Palmeiras, complementou: "Hoje, tem presidente de clube mulher!".

O senador Jorge Kajuru respondeu: "Verdade. E eu vou falar isso logo na frente de quem? Kajuru, cala a boca, Kajuru".

Leila Pereira falou à Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de convidada. O depoimento, inicialmente, estava marcado para o dia 22 de maio, mas precisou ser adiado por causa de compromissos profissionais da presidente.

"Nós, mulheres, temos que mostrar que temos capacidade. Aliás, costumo dizer que o que nós queremos é só oportunidade para mostrar que somos capazes, e somos. Infelizmente, sou a única mulher presidente de um clube da Série A e B. Torço muito para que outras mulheres estejam no lugar onde estou, mas as coisas não caem do céu. Não é porque somos mulheres que estamos aqui. Estamos aqui porque lutamos por isso. Nós, mulheres, temos que lutar, sim, pelos nossos espaços e termos nossos espaços", disse Leila.