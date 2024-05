Os senadores Romário, Jorge Kajuru e Eduardo Girão (à direita) estão à frente da CPI das Apostas Esportivas - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 22/05/2024 20:15

Rio - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, prestará depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no início do mês de junho. O presidente da comissão, Jorge Kajuru (PSB-GO), confirmou a informação nesta quarta-feira, 22.

"A Leila Pereira faz questão de estar aqui. Portanto, ela não recusou o convite. Ela estará aqui no dia 6 de junho, portanto, espontaneamente, para que não haja necessidade de convocação", disse Kajuru.

Inicialmente, Leila iria depor nesta quarta-feira, a partir das 11h, no Senado. Entretanto, não pôde comparecer devido a compromissos profissionais.