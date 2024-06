Torcedora do River Plate se chocou com bolo recheado nas cores do Boca Juniors - Reprodução

Torcedora do River Plate se chocou com bolo recheado nas cores do Boca JuniorsReprodução

Publicado 05/06/2024 17:18

Rio - Uma torcedora do River Plate, da Argentina, viralizou nas redes sociais por conta de uma situação hilária em sua festa de aniversário de 40 anos. Ao cortar o bolo, ela se chocou ao ver que o recheio tinha as cores do Boca Juniors, maior rival de seu time.

O local estava todo enfeitado com as cores do River Plate, inclusive a decoração do bolo, que era vermelho e branco por fora. Porém, o recheio azul e amarelo era uma pegadinha para a moça.

Incrédula com a surpresa, a torcedora do River ficou paralisada por alguns segundos. Logo depois, colocou a fatia que cortou em cima da mesa e a cobriu com um guardanapo.