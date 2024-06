Real Madrid venceu a Liga dos Campeões no último fim de semana - AFP

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões no último fim de semanaAFP

Publicado 06/06/2024 19:00

O Real Madrid se posicionou contra o novo Mundial de Clubes, torneio que irá reunir 32 times em formato idêntico ao da Copa do Mundo. O clube merengue não compreende a decisão da Fifa de introduzir ainda mais compromissos em um calendário apertado. As informações são do site 'Relevo'.

Leia mais: Modric assina renovação de contrato com o Real Madrid

"A próxima temporada começaremos em agosto e terminaremos em julho. É uma loucura. Vão matar os jogadores", dispararam fontes internas do clube.

O entendimento é de que não tem sentido disputar uma competição que vai desgastar ainda mais os atletas, apesar de valer grande quantia - tanto por participar quanto por um possível título.

A FIFPro, associação internacional de jogadores profissionais de futebol, também é contra a realização do Mundial e ameaça, inclusive, comandar uma "paralisação" por causa do calendário.

Veja os classificados para o Mundial de 2025



. Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

. Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

. Fluminense (Brasil): campeão da Libertadores 2023

. Chelsea (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões da Europa 2020/2021

. Real Madrid (Espanha): campeão da Liga dos Campeões da Europa 2021/2022

. Manchester City (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões da Europa 2022/2023

. Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

. Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Europa

. Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

. Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

. Juventus (Itália): via ranking da Europa

. Porto (Portugal): via ranking da Europa

. Benfica (Portugal): via ranking da Europa

. Atlético de Madrid (Espanha): via ranking da Europa

. RB Salzburg (Áustria): via ranking da Europa

. Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021/22

. Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

. Al Ain (Emirados Árabes Unidos): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2023/24

. Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

. Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

. Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

. Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

. León (México): campeão da Concachampions de 2023

. Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Liga dos Campeões da Oceania mais bem ranqueado

. Mamelodi Sundowns (África do Sul): via ranking da África

. Espérance (Tunísia): via ranking da África

. Ulsan (Coreia do Sul): via ranking da Ásia

. River Plate (Argentina): via ranking da Conmebol