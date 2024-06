Ednaldo Rodrigues cumprimenta o técnico Dorival Júnior - Rafael Ribeiro/CBF

Ednaldo Rodrigues cumprimenta o técnico Dorival JúniorRafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/06/2024 16:25

Estados Unidos - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desembarcou nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 6, para acompanhar a preparação do Brasil para a Copa América. Ele assistirá aos amistosos contra a seleção mexicana e a seleção estadunidense.

Ednaldo chegou ao hotel onde a delegação brasileira está hospedada, em Orlando, na Flórida, no final da manhã. De tarde, ele segue com o grupo para College Station, no Texas, onde acontece a partida amistosa contra o México.

A seleção brasileira enfrentará os mexicanos no sábado, às 22h (de Brasília), no Kyle Field. Posteriormente, na quarta-feira, a Canarinho encara os Estados Unidos, em Orlando.

Os jogos fazem parte da preparação para a Copa América. A seleção brasileira está no Grupo D e estreia no torneio no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles.