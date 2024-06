Pepê durante treino da seleção brasileira em Orlando - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/06/2024 12:53

Estados Unidos - Uma das apostas de Dorival para a Copa América, Pepê vem se destacando por sua versatilidade nas últimas temporadas que disputou pelo Porto. Em coletiva nesta quinta (6), em Orlando, o jogador, que surgiu como atacante no Grêmio, afirmou que se sente mais à vontade jogando como meia, mas se colocou à disposição para atuar onde a seleção brasileira precisar.

"Eu já posso dizer que eu me sinto mais um meia do que um ponta jogando no Porto. Principalmente no final da temporada eu fiz mais jogos de meia. Então, eu fico feliz em poder estar aqui atuando nessa posição também, e no que o Dorival precisar, eu estou à disposição", declarou Pepê, que vem sendo testado na função de Lucas Paquetá nos treinos.

"Acho que é muito importante (essa versatilidade). Desde o momento que eu cheguei na Europa, eu venho atuando em outras posições. Isso foi me ajudando a entender o jogo de uma maneira totalmente diferente. Então eu fico muito feliz em poder conseguir fazer outras posições também. E, como eu disse, acho que é muito importante poder estar ajudando não só em uma posição, mas também em várias situações do jogo", completou.

Na Seleção, Pepê trabalha ao lado de dois companheiros de Porto: Wendell e Evanílson. Segundo ele, o apoio dos dois amigos vem sendo importante na preparação para a Copa América.

"É uma convivência muito boa, né? A gente já vai para três anos juntos, tem uma amizade muito forte e poder ver que temos três jogadores do Porto aqui na Seleção é muito gratificante. Isso mostra que lá em Portugal também todos nós estamos sendo vistos. Poder tê-los aqui é dar uma confiança, uma tranquilidade a mais para que a gente possa conseguir desenvolver aquilo que a gente desenvolve no nosso clube", finalizou.

O Brasil viaja nesta quinta-feira para o Texas, onde fará um amistoso contra o México, no sábado (8), às 22h (de Brasília). Depois, terá pela frente os Estados Unidos, no dia 12. A estreia na Copa América será no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles.