Publicado 06/06/2024 10:00 | Atualizado 06/06/2024 10:38

Rio - A seleção brasileira atravessa um momento de transição de gerações. Após decidir duas Liga dos Campeões pelo Real Madrid e carregar o favoritismo para a Bola de Ouro de 2024, Vini Jr é a principal esperança do Brasil para a Copa América e por um futuro vitorioso. O camisa 7 sonha com o primeiro título com a amarelinha e vê a nova geração preparada para levar a Seleção para o topo.

"Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento. A geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção. A gente tem que fazer de tudo para ter uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América", disse Vini Jr em entrevista à CBF TV.

Vini Jr foi convocado pela primeira vez em 2019 e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. De lá para cá, assumiu o protagonismo do Real Madrid e decidiu duas finais de Liga dos Campeões. O brasileiro é apontado como o favorito para ser eleito o melhor jogador do mundo nesta temporada e pode encerrar um jejum que dura desde a premiação de Kaká em 2007.

O Brasil estreia na Copa América dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. A seleção brasileira está no Grupo D junto com Colômbia e Paraguai. Antes da competição, faz amistosos contra o México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12, respectivamente.