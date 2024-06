Terreno do Gasômetro é local favorito para receber o estádio do Flamengo - Reprodução Internet

Terreno do Gasômetro é local favorito para receber o estádio do FlamengoReprodução Internet

Publicado 06/06/2024 09:00

Rio - O impasse pelo valor do terreno do Gasômetro segue adiando os planos do Flamengo em construir o seu estádio próprio. Segundo o "ge", o Rubro-Negro desejava resolver a pendência até o fim de maio, mas ainda não chegou a um denominador comum com a Caixa Econômica Federal, dona da área.

Em reunião no último dia 27 com conselheiros e dirigentes do Flamengo, o prefeito Eduardo Paes estipulou que a Caixa Econômica Federal definiria um valor para o local dentro de três dias. Mas não houve definição. O prefeito ameaçou desapropriar o terreno do Gasômetro caso as partes não cheguem a um acordo.

O Flamengo mantém conversas diárias para resolver a situação. O presidente Rodolfo Landim, que está na Europa resolvendo questões administrativas, e Marcos Bodin, executivo contratado pelo clube exclusivamente para tratar do estádio, são os responsáveis pelas conversas.