Lucas Moura enfrentou o Flamengo seis vezes na carreira e venceu duas - Rubens Chiri / São Paulo

Lucas Moura enfrentou o Flamengo seis vezes na carreira e venceu duasRubens Chiri / São Paulo

Publicado 06/06/2024 16:00

Um dos principais jogadores do São Paulo, Lucas Moura elegeu o Flamengo como adversário mais assustador na Libertadores da América, em entrevista à ESPN. Os clubes podem se enfrentar no mata-mata da competição continental caso avancem até a semifinal.

Leia mais: Gabigol tem julgamento adiado na Suíça

Ambos estão do mesmo lado do chaveamento. O Flamengo terá o Bolívar (BOL) pela frente nas oitavas de final e, caso passe de fase, enfrentará o Peñarol ou o 1º colocado do Grupo C - que ainda será definido. Já o São Paulo duelará com o Nacional (URU), e pode pegar Palmeiras ou Botafogo se avançar às quartas.

Lucas Moura já enfrentou o Rubro-Negro em seis oportunidades. São dois empates e duas vitórias para cada lado. Na entrevista, ele também lembrou da final da Copa do Brasil vencida pelo São Paulo, no ano passado, sobre o Flamengo. Para o atacante, foi sua conquista de maior valor na carreira.

Leia também: Impasse no valor do terreno atrasa negociações do Flamengo por estádio

As partidas de ida e volta das oitavas de final da Libertadores estão agendadas para as semanas dos dias 14 e 21 de agosto.