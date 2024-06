Sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro - Joilson Marconne / CBF

Publicado 06/06/2024 18:33

Rio - Em ofício conjunto enviado nesta semana, 23 clubes, sendo 19 da Série A do Brasileirão, pediram apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela indicação do nome do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (SJTD). O cargo ficaria com um membro da atual gestão do órgão.

O nome escolhido foi o de Luiz Felipe Bulus, vice-presidente administrativo do tribunal. Os clubes envolvidos na iniciativa também entraram em contato com OAB, FENAPAF (Federação de Atletas) e ABRAFUT (Árbitros), entidades que participam da indicação dos auditores que compõem o Pleno do STJD.

Luiz Felipe Bulus está há 12 no STJD e é o único auditor da gestão atual a ser redirecionado ao Pleno. Na nota, as 23 equipes o avaliaram como o mais experiente e preparado para estar no comando do órgão, braço jurídico da CBF.

Confira os clubes envolvidos no ofício:

América Mineiro (Série B)

Athletico Paranaense

Atlético Goianiense

Atlético Mineiro

Bahia

Botafogo

Ceará (Série B)

Corinthians

Coritiba (Série B)

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Fluminense

Flamengo

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco da Gama

Vila Nova (Série B)