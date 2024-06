Bandeira do São Paulo - Divulgação/X @SaoPauloFC

Publicado 06/06/2024 15:43

Rio - Nesta quinta-feira, 6, São Paulo emitiu nota para rebater John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, sobre as acusações de manipulação que envolvem o Tricolor Paulista . O clube ressaltou que trabalha para que "irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol". No fim do texto, ainda escreveu uma mensagem direcionada ao Alvinegro Carioca

Leia a nota do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube mais uma vez é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e, principalmente, contra seus atletas.



O Clube não tolera que afirmações sem provas mais uma vez coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol.



Por fim, o São Paulo FC espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo.

O relatório da "Good Game", contratada por John Textor para analisar os resultados do futebol brasileiro, alegou manipulação nas vitórias do Palmeiras no clássico contra o São Paulo e no jogo diante do Vasco . A empresa, que já prestava serviços para o executivo no Lyon, da França, apontou comportamentos anormais nos atletas são-paulinos e ressaltou o erro da arbitragem ao anular um gol vascaíno.

A análise da "Good Game" apontou falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa no comportamento dos jogadores do São Paulo