Chegada da seleção brasileira ao Texas - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/06/2024 22:30 | Atualizado 06/06/2024 22:58

Estados Unidos - Nesta quinta-feira, 6, a seleção brasileira desembarcou em College Station, cidade no Texas que receberá o amistoso contra o México. Após a chegada no aeroporto, a delegação do Brasil seguiu para o hotel que servirá de concentração para o grupo.

Mais cedo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se juntou à seleção para acompanhá-los na data Fifa . Na sexta-feira, a Seleção fará um treino de reconhecimento no Kyle Field Stadium, palco da partida.

A seleção brasileira enfrentará o México no sábado, às 22h (de Brasília). Posteriormente, na quarta-feira, a Canarinho encara os Estados Unidos, em Orlando.

Os jogos fazem parte da preparação para a Copa América 2024. A seleção brasileira está no Grupo D e estreia no torneio no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles.