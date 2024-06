Lionel Messi está nos Estados Unidos com a delegação argentina para a disputa da Copa América - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi está nos Estados Unidos com a delegação argentina para a disputa da Copa AméricaJuan Mabromata / AFP

Publicado 07/06/2024 22:18

Estados Unidos - Maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi elegeu o Real Madrid como o melhor time do mundo, em entrevista ao portal argentino 'Infobae'. O camisa 10 do Inter Miami exaltou o antigo rival e também citou o Manchester City, de Pep Guardiola.

"Se tivermos que eleger, é o Real Madrid, porque é o último campeão da Champions. No estilo de jogo, o Manchester City é o melhor, mas pelos resultados, é o Real Madrid", ponderou Messi.

Leia mais: Messi não descarta disputar a Copa do Mundo em 2026

O craque fez questão de elogiar o trabalho do técnico Pep Guardiola, com quem trabalhou no Barcelona entre 2008 e 2012. Para ele, qualquer equipe treinada pelo espanhol terá sua preferência. "Todas as equipes dele são especiais", afirmou.

Lionel Messi está nos Estados Unidos com a delegação argentina para a disputa da Copa América. A atual campeã do torneio está no Grupo A e estreia contra o Canadá, no dia 20 deste mês. Os outros adversários na primeira fase serão Chile e Peru.