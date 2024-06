Toni Kroos foi o responsável por dar assistência para Carvajal marcar e abrir o placar na final da Liga dos Campeões - Javier Soriano / AFP

Toni Kroos foi o responsável por dar assistência para Carvajal marcar e abrir o placar na final da Liga dos CampeõesJavier Soriano / AFP

Publicado 07/06/2024 19:49

Ídolo do Real Madrid, Toni Kroos se aproxima cada vez mais de deixar os gramados. Ele entrará em campo com a seleção alemã, na Eurocopa, e irá se aposentar na sequência. Em entrevista ao jornal espanhol 'As', o meio-campista, porém, garantiu que o vínculo com os merengues seguirá fora das quatro linhas: ele vai trabalhar nas categorias de base do clube.

Leia mais: Real Madrid se posiciona contra o Mundial de 2025

"Vou trabalhar na base do Real Madrid. A partir de setembro, também terá início a Icon League (um novo torneio de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo", afirmou o meia.

O maior desejo de Toni Kroos era se aposentar em alto nível. Com 34 anos, o alemão conquistou sua sexta Liga dos Campeões, o título do Campeonato Espanhol e conseguiu ter boas atuações ao longo da temporada. Para ele, o objetivo foi atingido.



"Quero simplesmente ser lembrado como o Toni Kroos, de 34 anos, que no final fez a sua melhor temporada pelo Real Madrid . Eu fiz isso. Considero um elogio que muitas pessoas pensem que o momento chegou cedo demais", ponderou.

Na final da Liga dos Campeões, disputada no último fim de semana, Toni Kroos foi o responsável por dar a assistência para Carvajal marcar de cabeça e abrir o placar diante do Borussia Dortmund.

Leia mais: Ancelotti respeita decisão de Kroos de parar em alta

Agora, ele volta suas atenções para a Eurocopa 2024, que começará no dia 14 deste mês. A Alemanha está no Grupo A, ao lado de Escócia, Hungria e Suíça.