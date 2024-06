Momento em que Endrick marca o gol da vitória do Brasil sobre o México - Aric Becker / AFP

Momento em que Endrick marca o gol da vitória do Brasil sobre o MéxicoAric Becker / AFP

Publicado 09/06/2024 00:09 | Atualizado 09/06/2024 00:43

Estados Unidos - O Brasil levou um susto, mas conseguiu a vitória sobre o México por 3 a 2, neste sábado, 8, em partida amistosa disputada no Kyle Field, em College Station, Texas (EUA). Andreas Pereira e Gabriel Martinelli abriram o placar para a Seleção, que chegou a ter o jogo sob controle. Entretanto, Quiñones balançou as redes e recolou os mexicanos no duelo. Nos acréscimos, Martínez deixou tudo igual no marcador e parecia ter dado números finais ao confronto, mas ainda sobrou tempo no relógio. Assim, Endrick apareceu para marcar de cabeça e selar o triunfo brasileiro.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, 12, às 20h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Será o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa América, marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica.

O jogo

Mesmo com os principais jogadores no banco, o Brasil iniciou o jogo ligado no 220V e foi para cima do México. Nesse cenário, a Seleção passou perto de abrir o placar com menos de um minuto, depois de boa jogada de Andreas Pereira, mas Martinelli não conseguiu a finalização.

Apesar da chance perdida, o gol não tardou para sair. Aos cinco minutos, Savinho recebeu a bola ainda no campo de defesa, avançou em direção ao meio do campo e acionou Andreas Pereira. O meio-campista limpou a marcação de dois jogadores, invadiu a área e finalizou com tranquilidade para balançar as redes do México.

Com o passar do tempo, a seleção brasileira diminuiu o ritmo e encontrava dificuldades para chegar ao ataque. O México, por sua vez, equilibrou mais o confronto, mas não conseguiu trazer perigo. A melhor chance veio num chute de fora da área, mas Alisson espalmou.

Na etapa complementar, o Brasil voltou melhor e ampliou a vantagem rapidamente. Militão descolou bom lançamento para Yan Couto, que fez bonita jogada individual e cruzou rasteiro para Martinelli. O atacante, então, só teve o trabalho de completar a bola para o fundo das redes.

Apesar disso, a Canarinho não pisou o pé no acelerador e manteve a posse de bola. O jogo parecia controlado, mas uma bobagem brasileira recolou o México na partida. Paquetá perdeu a bola no campo de defesa, e a seleção mexicana puxou um ataque rápido pelo lado direito. Vega recebeu a bola na lateral e cruzou rastiero para Quiñones completar.

O México foi para cima do Brasil nos instantes finais e conseguiu o empate com Martínez, após uma bola que ficou viva num escanteio. Apesar disso, ainda havia tempo no relógio, e Endrick, de cabeça, apareceu para dar a vitória à seleção brasileira.

Ficha técnica



México 2 x 3 Brasil



Data e Hora: 8/6/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Kyle Field, em College Station, no Texas (EUA)

Árbitro: Lukasz Szpala (EUA)



Cartões amarelos: Yan Couto (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gol: Andreas Pereira (0-1) (05'/1ºT) / Martinelli (0-2) (08'/2ºT) / Quiñones (1-2) (28'/2ºT) / Martínez (2-2) (48'/2ºT) / Endrick (3-2) (51'/2ºT)

MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

González; Reyes, Álvarez, Vásquez e Arteaga; Luis Romo, Luis Chávez (Alexis Vega) e Carlos Rodríguez (Pineda); Antuna (Cortizo), Quiñones (Huerta) e Santiago Giménez (Martínez).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Yan Couto, Militão, Bremer e Guilherme Arana; Douglas Luiz (Bruno Guimarães), Éderson (João Gomes) e Andreas Pereira (Lucas Paquetá); Savinho (Vini Jr), Gabriel Martinelli (Pepê) e Evanilson (Endrick).