Gramado do Maracanã na partida entre Fluminense e Juventude, no último sábado (1)Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/06/2024 19:51

Rio - O Maracanã segue em sua luta constante para melhorar o gramado. De acordo com informações do site "Trivela", a administração do estádio montou uma "força-tarefa" para recuperar as boas condições do campo durante a Data Fifa.

A Greenleaf, empresa que cuida do gramado do Maracanã, está aproveitando o período de 10 dias sem jogos para aplicar produtos foliares e granulados, que ajudam no fortalecimento na recuperação dos "divots", os famosos tufos de grama que são arrancados durante uma partida.

Além disso, a recuperação vai ser reforçada com o "top dressing", uma cobertura fina de areia que ajuda ainda mais no crescimento do plantio nos buracos.

Antes da Data Fifa, o Maracanã encarou uma sequência pesada de jogos, que começou com o Futebol Solidário, evento realizado para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Com os jogos de Flamengo e Fluminense naquela semana, foram cinco partidas em sete dias, com apenas 48 horas de descanso. O estado ruim do gramado no clássico entre Flamengo e Vasco já chamou atenção.

O próximo jogo no Maracanã será na próxima quinta-feira (13), quando o Flamengo enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão. Até lá, a esperança é que o gramado esteja em boas condições.