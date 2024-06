Marcinho, de falta, marcou o gol de empate do America, em Petrópolis - Wandré Silva/AFC

Publicado 08/06/2024 17:10

Rio - O America deixou escapar seus primeiros pontos na Série A2 do Campeonato Carioca, mas segue invicto no torneio. Neste sábado (8), em jogo fora de casa contra o Serrano, pela 4ª rodada, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, o clube da Zona Norte ficou atrás do placar em duas oportunidades, mas buscou o empate em 2 a 2 e vai descer a serra com um ponto na bagagem. Digão e Marcinho marcaram para o Mecão, cada um em uma etapa, enquanto o zagueiro Lucca fez os dois gols do adversário, ambos de cabeça.



Com o resultado, o America segue na liderança da Série A2, com 10 pontos. Já o Serrano permanece na zona de rebaixamento, com dois pontos. O Mecão volta a campo no próximo sábado (15), quando recebe o Araruama, no Estádio Giulite Coutinho.

O primeiro tempo foi equilibrado e o time da casa levou a melhor nas bolas paradas. O zagueiro Lucca fez os dois gols da equipe, aos 15 e 48 minutos, ambos de cabeça. O gol do America também saiu dessa forma: Marcinho cobrou a falta na cabeça de Digão, que chegou a empatar o marcador aos 45.

Marcus Alexandre voltou do intervalo com duas substituições: Macapá e Dedé entraram nos lugares de Alex e Digão, respectivamente. As mudanças surtiram efeito, especialmente com o atacante, que fez um salseiro pelo lado direito de ataque. Aos 12, em jogada individual, o camisa 19 deixou André na cara do gol, mas dessa vez o centroavante desperdiçou.



Com o adversário cansado, o Mecão se lançou para o ataque e pressionou o time da casa durante os 50 minutos de segundo tempo. De tanto insistir, foi recompensado com o empate. Marcinho, que já fazia bom jogo, cobrou falta venenosa na entrada da área e contou com um desvio para matar o goleiro Luiz Felipe e igualar a contagem. O próprio Marcinho teve uma chance aos 44, mas chutou para fora. Macapá, outro que mudou o cenário do confronto, carimbou o travessão nos acréscimos. Mas ficou por isso mesmo: 2 a 2.