Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/06/2024 01:35

Estados Unidos - O técnico Dorival Júnior explicou as mudanças que promoveu na escalação do Brasil na vitória sobre o México por 3 a 2, neste sábado, 8 , em partida amistosa no Texas (EUA). Os 11 iniciais foram totalmente diferentes em relação aos jogos da data Fifa de março. Assim, nomes como Vini Jr, Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes iniciaram o confronto no banco de reservas. Já Rodrygo e Danilo sequer saíram do banco.

"Acredito que era o primeiro momento e talvez o único momento que poderíamos ter uma observação um pouco maior de todo o elenco. Acredito que nós tenhamos tido a atitude correta. Tomamos uma decisão importante, dando uma oportunidade a muitos jogadores. Ficamos satisfeitos com aquilo que vimos ao longo de 90 minutos", explicou Dorival.

Outro tema da entrevista coletiva foi Endrick. O atacante entrou em campo na etapa complementar e, nos minutos acréscimos, fez o gol que garantiu a vitória do Brasil sobre o México. Dessa forma, ele se juntou a Pelé como os únicos jogadores a marcarem em três jogos seguidos pela seleção brasileira com menos de 18 anos.

"É um fator importante, vai passando confiança ao atleta. Nós temos que ter calma e paciência, sem comparações em relação a um nome ou outro. Ele tem que se fazer por si próprio, tem que buscar o seu espaço, e é isso que vem acontecendo. Com calma, vamos ter muito cuidado com esse garoto", disse o treinador.

"Está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo. O importante é que ele não perdeu a essência. Está se mantendo como o via iniciando no Palmeiras. Isso é um fator importante e que chama atenção. Ao mesmo tempo, engrandece aquilo que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira", completou.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 12, às 20h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Será o último amistoso antes da estreia da seleção brasileira na Copa América, marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica.