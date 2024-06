Dorival Júnior em treino da Seleção nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/06/2024 19:30 | Atualizado 06/06/2024 23:00

Estados Unidos - O técnico Dorival Júnior usará duas escalações diferentes para os dois amistosos da seleção brasileira nesta data Fifa. No sábado (8), contra o México, os principais jogadores serão poupados. Na quarta-feira (12), diante dos Estados Unidos, o time deve ser mais parecido em relação aos jogos do Brasil no mês de março.

A comissão técnica informou a decisão aos atletas nesta quinta-feira, quando o grupo viajou de Orlando rumo ao Texas, onde acontece o primeiro amistoso. As informações são do site "ge".

O time para o jogo contra o México será definido no treino desta sexta-feira, que acontecerá no Kyle Stadium, palco do jogo. A tendência é de que Guilherme Arana, Yan Couto, Bremer, Pepê, Savinho e outros ganhem oportunidade.

O amistoso será no próximo sábado (8), às 22h (de Brasília), no Estádio Kyle Field. Além do duelo com o México, a Seleção entrará em campo diante dos Estados Unidos, no dia 12, para se preparar para a Copa América.