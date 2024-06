Lances em uniformes do Inter variam entre R$ 900 e R$ 2.600 e estão disponíveis até o dia 11 deste mês - Divulgação / SC Internacional

Publicado 06/06/2024 17:00

Porto Alegre - O Internacional leiloa as camisas sujas de barro utilizadas pelos atletas no retorno aos gramados após a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Todo o valor arrecadado pela ação será doado às vítimas das enchentes no estado.

Os lances variam entre R$ 900 e R$ 2.600 e estão disponíveis até o dia 11 deste mês (clique para participar) na plataforma 'MatchWornShirt'. Na data, o maior valor ganhará cada camisa.