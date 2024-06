Haley e Hanna Cavinder - Reprodução

Haley e Hanna CavinderReprodução

Publicado 06/06/2024 17:52

fotogaleria Rio - As gêmeas Haley e Hanna Cavinder, que recentemente anunciaram o retorno ao time feminino de basquete da Universidade de Miami, participaram de um desfile picante para a revista norte-americana "Sports Illustrated". A dupla arrancou suspiros ao atravessarem a passarela só de biquini.

As irmãs ficaram famosas por suas atuações no basquete universitário. No entanto, ficaram fora da última temporada.

Para homenagear a faculdade, as gêmeas resolveram apostar nas cores azul e laranja no biquini. O evento contou com outras modelos da Sports Illustrated, como Jena Sims, esposa do jogador de golfe Brooks Koepka.