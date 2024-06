Rodrygo será o camisa 10 da seleção brasileira na Copa América - Nayra Halm / Staff Images / CBF

Publicado 07/06/2024 09:00

Rio - A seleção brasileira passa por uma transição entre gerações. Uma das principais esperanças do Brasil por títulos é Rodrygo, do Real Madrid, da Espanha. Bicampeão da Liga dos Campeões com o time espanhol, o cria do Santos jogará a primeira competição oficial com a camisa 10, que foi de Neymar nos últimos anos. Ele não teme a pressão e sonha com o primeiro título pela Seleção.

"A cada ano vou ter mais responsabilidade. Se troquei de número, a minha responsabilidade vai aumentar. Estou pronto para cada vez ter mais responsabilidade e ser melhor (...) É o meu maior sonho. Assim como a gente está conseguindo ganhar muito no Real Madrid, quero começar a ganhar aqui na Seleção. É para isso que eu trabalho todos os dias", disse o camisa 10 em entrevista ao "ge".

O Brasil estreia na Copa América dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. A seleção brasileira está no Grupo D junto com Colômbia e Paraguai. Antes da competição, faz amistosos contra o México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12, respectivamente.