Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 07/06/2024 11:48 | Atualizado 07/06/2024 12:27

estava internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa desde março e teve complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia para tratar o linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático. Pampa é campeão olímpico de vôlei pelo Brasil na Olimpíada de Barcelona-1992 Reprodução Rio - Morreu na manhã desta sexta-feira (7), em São Paulo, aos 59 anos, o ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreita, o Pampa. Campeão olímpico pelo Brasil em 1992, elee teve, um câncer do sistema linfático.

Pampa era natural de Recife e ganhou seu apelido ainda no início da carreira. A força de sua cortada foi comparada pelos outros jogadores ao coice de um cavalo pampa, raça muito tradicional no Brasil.

Dentro de quadra, atuou em times brasileiros, como Palmeiras e Suzano, e também no exterior, onde defendeu as camisas de Lazio e Napoli na Itália. Também se aventurou no Japão, onde defendeu o Nec/Osaka.

Em 1992, Pampa fez parte do time do Brasil que ganhou o ouro nas Olimpíadas de Barcelona. Na época, ele era reserva do time, mas entrou em momentos importantes durante a conquista, como no disputado jogo com a Argélia, ainda na primeira fase, quando marcou três pontos seguidos no terceiro set.

Quatro anos antes, também havia representado a Seleção nos Jogos de 1988, em Seul, na Coreia do Sul. Desde que se aposentou, ele passou a dedicar-se à política e à administração pública, mas sempre ligado ao esporte.