Pampa é campeão olímpico de vôlei pelo Brasil na Olimpíada de Barcelona-1992Reprodução

Publicado 19/04/2024 17:20 | Atualizado 20/04/2024 12:59

Rio - Campeão olímpico com o Brasil em 1992, o ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreita, o Pampa, foi intubado na última quinta-feira (18) após 35 dias internado em um hospital na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte do estado. O ex-atleta, de 59 anos, luta contra o linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático, e apresentou reações à quimioterapia, o que acabou lhe encaminhando à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Pampa vem realizando o tratamento desde janeiro, quando descobriu a doença. Ele já conseguiu, junto ao plano de saúde, liberação para ser transferido com urgência para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde receberá um tratamento mais adequado. O deslocamento precisará ser feito por via aérea.

Em 1992, Pampa fez parte do time do Brasil que ganhou o ouro nas Olimpíadas de Barcelona. Alguns companheiros do ex-jogador na conquista se mobilizaram para ajudá-lo a agilizar sua transferência, que deve acontecer em breve.

Além das Olimpíadas de 1992, Pampa, que é de Recife, também representou o Brasil nos Jogos de 1988, em Seul, na Coreia do Sul. Desde que se aposentou, ele passou a dedicar-se à política e à administração pública.