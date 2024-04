O lateral João Cancelo não teve boa atuação na eliminação do Barcelona para o PSG - Franck Fife/ AFP

Publicado 20/04/2024 10:22

O português João Cancelo revelou ter sofrido ameaças e mensagens de ódio de torcedores do Barcelona,. O lateral recebeu muitas críticas por causa de sua atuação na derrota em casa por 4 a 1 , e acabou virando alvo nas redes sociais, inclusive com ataques à filha que ele espera com a mulher grávida - eles têm outra, de quatro anos.